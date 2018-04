Zdalne sterowanie oświetleniem - wygoda na miarę XIX wieku.

Zdalna obsługa urządzeń jest rozwiązaniem które staje się popularne w wielu aspektach naszego życia. Towarzyszy nam w samochodzie, zamykamy dzięki niemu bramę garażu. Zdalne sterowanie oświetleniem jest coraz częstszym wyborem w klasycznie budowanych domach a niemal standardem w domach inteligentnych.

Czego potrzebujemy do zdalnego sterowania oświetleniem ?

Do poprawnego działania systemu zdalnego sterowania oświetleniem potrzebne będą następujące komponenty:

Sterownik to urządzenie które załącza lub rozłącza obwód elektryczny tak więc wykonuję pracę zdalnego włącznika. Dzięki łączności radiowej obsługuje polecenia nadajnika. Często sterownik wyposażony jest w układy czasowe pozwalające na zaprogramowanie w jakim momencie mamy zgasić bądź włączyć światło np. w salonie.

Nadajnik potocznie zwany pilotem lub kontrolerem pozwala nam na zmienianie ustawień sterownika lub po prostu obsługę oświetlenia. Nadajnik łączy się drogą radiową ze sterownikiem pozwalając na zdalne sterowanie oświetleniem z odległości dochodzącej do 30 metrów.

Zdalne sterowanie oświetleniem - dla kogo ?

Technologia z dnia na dzień staje się coraz bardziej powszechna. Niegdyś systemy zdalnej kontroli oświetlenia były niesamowicie drogie i często stosowane tylko w zakładach przemysłowych. Dziś najprostsze kontrolery możemy spotkać na półkach sklepowych marketów budowlanych.

Oświetlenie sterowane zdalnie to sensowny krok w kierunku optymalizacji kosztów patrząc długofalowo.

Dzięki rozmaitym funkcjom nastaw możemy zaprogramować zachowanie oświetlenia podczas naszej nieobecności optymalizując koszty czy też pozwolić sobie na odrobinę luksusu i wygody widząc jak kontrolowane procesy działają poniekąd samoistnie.

Zdalnie sterowanie oświetleniem to racjonalny wybór podczas budowy domu od podstaw, montaż tego systemu to po prostu kolej rzeczy w standardach dzisiejszego budownictwa.